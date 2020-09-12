القضاء التركي يحكم على برلمانية بالسجن عشر سنوات

أصدرت محكمة تركية، اليوم الجمعة، حُكماً على نائبة من حزب الشعوب الديمقراطي قضى بسجنها عشر سنوات بتهمة العضوية في منظمة إرهابية.

وبحسب وثائق قضائية، فإن رمزية طوسون عضو البرلمان عن إقليم ديار بكر في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، ستبقى حرة في انتظار عملية الاستئناف.

وكان جرى رفع الحصانة عن أحد عشر من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي قبل الانتخابات البرلمانية في 2018، كما تمّ إقالة العشرات من رؤساء البلديات عن حزب الشعوب على مدى السنوات الماضية.

وقال محامي طوسون لرويترز إن طوسون اتُهمت بمعالجة جرحى من أعضاء حزب العمال الكردستاني خلال اشتباكات في منطقة سور بديار بكر عام 2016.

وقال محرم شاهين "لا يوجد دليل يدعم الحكم. إنه مبني على أقوال انتُزعت بالقوة من أفراد كانوا هناك خلال تلك الفترة".

وأضاف أن طوسون كانت تعيش في المنطقة ولم يكن لديها خبرة في علاج الناس.

وجاء في حيثيات الحكم أن النائبة رمزية طوسون دينت بتهمة الانتماء إلى "جماعة إرهابية مسلحة" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني أكبر فصائل المتمردين الأكراد منذ العام 1984.

وتنتمي النائبة إلى حزب الشعوب الديموقراطي عن ديار بكر وهي أكبر مدينة تسكنها غالبية كردية في جنوب شرق تركيا.

وتتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي بعلاقات مع حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل الدولة في جنوب شرق البلاد منذ 1984 وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان ويضم 56 نائبا مثل هذه الروابط.