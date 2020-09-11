الأمم المتحدة تدعو إلى الإفراج عن نشطاء حقوقيين في كمبوديا

دعت الأمم المتحدة، كمبوديا إلى إطلاق سراح نشطاء حقوقيين ودعة حماة البيئة المحتجزين بسبب عملهم خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة - أن نحو 12 ناشطا ممن احتجزوا منذ 31 يوليو الماضي قد أطلق سراحهم، حسبما يقال بعد توقيعهم اتفاقيات بالإكراه بوقف أنشطة حقوق الإنسان، فيما لا يزال 12 آخرين رهن الاعتقال.

وأوضحت المنظمة الدولية أنه ألقي القبض على بعض النشطاء بعد نشرهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنهم يخططون لتنظيم مسيرة إلى مقر إقامة رئيس وزراء كمبوديا هون سين، للاحتجاج على الدمار البيئي الذي يُخشى منه من التنمية في بحيرة "بوونج تاموك".

وأشارت إلى أن الأحداث تدل على "تعميق عدم تسامح الحكومة مع المعارضة وقمع الحقوق في حرية التعبير، والتجمع السلمية، وتكوين جمعيات"، والموجه بصورة رئيسية إلى منظمات حقوق الإنسان والمهتمين بحماية البيئة.

ودعت الأمم المتحدة حكومة البلاد إلى إطلاق سراح فوري وغير مشروط لهؤلاء المحتجزين بسبب ممارساتهم للحقوق، والحد من تخويف جهات المجتمع المدني، مضيفة أنه يتعين على السلطات أيضًا "التوقف عن اللجوء إلى القوة غير الضرورية والمفرطة وتخويف هؤلاء المشاركين في احتجاجات سلمية.