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فيديو.. وزير الأوقاف: الخطاب الديني أخذ مسارا جديدا خلال الفترة الأخيرة

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 12:36 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 12:36 م

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الخطاب الديني يتفاعل مع قضايا العصر، مشيرًا إلى اهتمام الخطاب الديني بالإنسان وعمارة الأرض.

وأضاف «جمعة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صلاح الخير يا مصر» المُذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، صباح الجمعة، أن الخطاب الديني أخذ مسارًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى تنفيذ أكبر أكاديمية لتدريب الأئمة في جميع المجالات.

وعن مدى التزام المساجد، أشار إلى أنه لم يتم غلق سوى مسجد واحد في دمياط، من عودة صلاة الجمعة وحتى الآن، داعيًا الله عز وجل أن يرفع الوباء عن الأمة.

وأكد وعي الشعب المصري في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية، مشددًا على زيادة التوعية لمزيد من الالتزام والحرص.

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