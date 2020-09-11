وزير مالية البرتغال: الاقتصاد يتعافى أفضل مما توقعنا

قال وزير المالية البرتغالي جواو لياو اليوم الجمعة، في مقابلة مع ماثيو ميلر المذيع بتلفزيون بلومبرج في برلين إن "الاقتصاد يتعافى بسرعة، أفضل مما كان متوقعا في البرتغال وأوروبا".



وذكر لياو أن "التوقعات لا تزال غير مؤكدة بشكل كبير ".



وأضاف أن "الوضع المثالي" هو عدم ارتفاع قيمة اليورو أكثر من ذلك.



وأشار إلى أن: "معدل التضخم في أوروبا منخفض للغاية، ولن يؤدي ارتفاع قيمة اليورو إلى زيادة معدل التضخم".



وأضاف بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: "نأمل أن تعيد المملكة المتحدة النظر في الاتفاقية وتلتزم بها .. من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نتوصل إلى اتفاق تجاري".