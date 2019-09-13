سلطات الإعلام في المجر تغلق محطة إذاعة مستقلة

قالت السلطات المجرية، اليوم الجمعة، في بودابست، إن الهيئة المعنية بتنظيم وسائل الإعلام المجرية لن تمدد تصريح تشغيل إذاعة "كلوبراديو" المستقلة التي من المقرر أن ينتهي ترخيصها في فبراير المقبل.



وقالت الهيئة في بيان إنها تعتزم إغلاق الإذاعة بسبب "الانتهاكات القانونية المستمرة".



ومحطة "كلوبراديو" الإذاعية الإخبارية والحوارية، هي واحدة من أخر المنافذ المستقلة المؤثرة في المجر.



وتخطط السلطات لطرح حقوق تردد بث "كلوبراديو" للمناقصة. ويقتصر ترددها على منطقة بودابست.



ويخصص مجلس الإعلام الترددات ويضمن الالتزام بقانون الإعلام. وجميع أعضاء المجلس من أنصار رئيس الوزراء القومي اليميني فيكتور أوربان.



ورفض ميكلوس أراتو رئيس إذاعة كلوبراديو، الادعاء بأن إذاعته انتهكت القانون، وقال لبوابة" 444 دوت هو" الأخبارية: "إذا كنا قد انتهكنا أي قوانين مهمة، لكانوا قد فرضوا عقوبات شديدة، لكنهم لم يفعلوا".



وقال أراتو "كان بإمكانهم الاكتفاء في البيان بقول إنهم لا يحبوننا".