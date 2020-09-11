بايرن ميونخ يجري تدريباته في غياب فليك وديفيز وتياجو

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عاد فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة إلى التدريبات الجماعية، التي شهدت غياب هانزي فليك المدير الفني للفريق والمدافع ألفونسو ديفيز بينما حضر تياجو وخافي مارتينيز رغم ما تردد حول اقتراب رحيلهما عن الفريق.

وأجريت الجلسة التدريبية بقيادة هيرمان جيرلاند المدرب المساعد بالفريق، حيث غاب فليك لحضور جنازة بيتر هوفمان الذي ترأس نادي هوفنهايم لفترة طويلة.

وأكمل بايرن ميونخ تتويجه بالثلاثية في الموسم الماضي عبر إحراز لقب دوري أبطال أوروبا في 23 أغسطس، وقد عاد إلى التدريبات بعد فترة راحة قصيرة.

وشارك في التدريبات لاعب خط الوسط تياجو والمدافع المخضرم مارتينيز، رغم أن احتمالات رحيلهما عن الفريق خلال سوق الانتقالات لا تزال قائمة.

وشارك في التدريبات إجمالي 24 لاعبا، من بينهم بعض لاعبي قطاع الشباب.

وظهر المدافع جيروم بواتينج بصبغة شعر أرجوانية وقد تدرب منفردا، حيث لا يزال في مرحلة التعافي من الإصابة.

وجرى تأجيل مباراة بايرن ميونخ في الدور الأول بكأس ألمانيا إلى أكتوبر المقبل، لمنح الفريق فرصة للتعافي.

ويستهل بايرن ميونخ مشواره في الموسم الجديد بلقاء شالكه في المرحلة الأولى من الدوري الألماني (بوندسليجا) في 18 سبتمبر الجاري.