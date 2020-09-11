قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جماعات الفتنة والضلال والهدم والتخريب حاولت أن تسوق صورة سلبية عن تعامل الدولة المصرية مع المساجد لتهييج عواطف العامة.

وأضاف «جمعة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبد اللطيف عبر القناة «الأولى»، الفضائية المصرية، و«on e»، أن ما أنجزته الدولة المصرية في 6 سنوات، خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف المساجد لم ينجز في عشرات السنوات في أي دولة على الإطلاق.

وتابع: «سنفتتح اليوم 130 مسجدًا، منها 53 مسجدًا في محافظة الشرقية، وإجمالي المساجد الجديدة التي بنيت في هذه الفترة ومعظمها في المدن الجديدة تجاوزت 1200 مسجد، وعندما تولينا الوزارة مع بداية عهد الرئيس كان هناك 3602 مسجد مغلق، اقترب بعضها من 15 و20 عامًا بسبب عدم وجود التمويل اللازم لإعادة البناء، حيث عملنا عملية إحلال وتجديد وصيانة لهذه المساجد».

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، يتم افتتاح (130) منها في اليوم، الموفق 11 سبتمبر 2020، منها (34) مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و(96) مسجدًا بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف الوزارة.