وزير الدفاع الأمريكي في ذكرى هجمات 11 سبتمبر: سنجلب كل قادة الإرهاب إلي العدالة

تعهد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الجمعة، في كلمة بمناسبة احياء ذكرى الهجمات الإرهابية في ١١ سبتمبر ٢٠٠١، بتقديم كل قادة الإرهاب إلي العدالة.

وقال إسبر في كلمته إن الولايات المتحدة دفعت ثمنا باهظا لتجنب تكرار الهجمات الإرهابية.

وأضاف: "جلبنا وسنجلب كل قادة الإرهاب إلى العدالة"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

جاء ذلك فيما وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا منذ قليل إلي ولاية بنسلفانيا لإحياء ذكرى أحداث 11 سبتمبر.

وتحيي نيويورك، اليوم الجمعة، ذكرى الهجمات وهي تتخبط في أزمة عميقة، مع ارتفاع معدل الجريمة، وانتشار المشردين، وخلو الشقق، والمتاجر، وهو ما يشكل رهاناً كبيراً في المعركة السياسية الدائرة مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي الأمريكي.

ورغم ظروف جائحة كورونا، تقيم كبرى المدن الأمريكية مراسمها السنوية لاحياء ذكرى نحو 3 آلاف شخص قضوا في الهجمات التي حصدت العدد الأكبر من الأرواح في التاريخ، مع الوقوف دقيقة صمت في المواعيد التي ارتطمت فيها الطائرات المخطوفة ببرجي مركز التجارة العالمي.

وبعد 19 عاما من الهجمات، يبقى 11 سبتمبر مرادفاً لبطولة أبناء نيويورك التي يشدد المسؤولون فيها على أن "صمود" أبنائها أدى منذ شهر إلى خفض انتقال عدوى الفيروس تحت 1%.

وقد تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة أكثر من 23 ألفا في نيويورك، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

لكن الجميع يشدد على غرار حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو ، على أن هذا "الصمود" بات عرضة لضغوط كبيرة بسبب "الآثار الجانبية" للجائحة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.