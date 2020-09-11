السودان: مناسيب النيل توالي الانخفاض

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية توالي انخفاض مناسيب النيل في معظم المواقع، لكنها نبهت إلى أن محطة شندي سجلت، أمس الجمعة، (18.44 متر) والتي تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ 37 سم.

كما نوهت اللجنة إلى استقرار المناسيب العليا الحالية حتى اليوم السبت لتوالي الانخفاض في الأيام التالية.

وأشارت كذلك إلى أن مناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل الأولياء في أعلى مستوياتها.

وأكدت لجنة الفيضانات بوزارة الري السودانية، في بيانها أمس، استقرار وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الإثيوبية اليوم (السبت ) ليكون في حدود 625 مليون متر مكعب، بجانب استقرار وارد نهر عطبرة في حدود 230 مليون متر مكعب.

وبحسب لجنة الفيضانات فإن محطة ود مدني سجلت أمس ١٩.٨٥ متر ومن المتوقع أن تنخفض اليوم إلى ١٩.٧٠ متر، بينما سجلت محطة الكاملين أمس ١٨.٨٤ متر ومن المتوقع أن تنخفض اليوم إلى ١٨.٧٢ متر.

وسجلت الخرطوم أمس ١٧.٤٩ متر ويتوقع أن تنخفض اليوم بمقدار ٩ سم لتسجل ١٧.٤٠، وسجلت محطة شندي أمس ١٨.٤٤ متر ويتوقع أن تستقر اليوم عند نفس الرقم، بينما سجلت محطة عطبرة أمس ١٥.٧٥ متر ويتوقع أن تنخفض اليوم إلى ١٥.٦٥ متر، وسجلت دنقلا ١٥.٢٦ متر وتنخفض اليوم إلى ١٥.١٩ متر.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر.