توفيق: زراعة القطن قصير التيلة بالعوينات تهدف إلى إحلال واردات مصر من الآقطان والتي تقدر بـ3 مليار دولار

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات تهدف إلى إحلال واردات مصر من الآقطان قصيرة التيلة ومنتجاتها من الغزول والأقمشة والملابس والتي تقدر بـ3 مليار دولار سنويا، إضافة إلى توفير عملة صعبة وزيادة التشغيل بواسطة موارد محلية وخلق فرص عمل جديدة، بحسب بيان الوازرة اليوم.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمنطقة شرق العوينات، حيث تفقد تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمزرعة تابعة للشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية.

وتتم الزراعة على مساحة نحو 219 فدانا باستخدام أساليب الميكنة في الزراعة، وكذلك الجني الذي من المقرر أن يتم قبل نهاية سبتمبر الجاري.

ورافق الوزير في جولته، كلا من صلاح الدين سرايا نائب مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتوفيق سامي توفيق رئيس الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، وكامل هلال رئيس الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، وممثلي شركة "أولام" الدولية.