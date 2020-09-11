إحباط تهريب 71 ألف دولار أمريكي ودرهم إماراتي بمطار برج العرب

تمكنت سُلطات مطار برج العرب الدولي، في الإسكندرية، من إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية بالعملة الأجنبية والمحلية، بحوزة محاسب من محافظة الإسكندرية، لدى سفره إلى إحدى الدول العربية.

وجاءت عملية الضبط، أثناء إنهاء إجراءات سفر الراكب، فاشتبه فيه مسئولي الفحص الجمركي، وبتقنين الإجراءات وتفتيشه، عثر داخل أمتعة سفره على 60 ألف دولار أمريكي، و11 ألف درهم إماراتي، و300 جنيه مصري، قبل محاولة تهريبها.

ووفقًا لمصدر أمني، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.