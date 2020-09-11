تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بجنوب سيناء إلى 25%

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، القيمة السعرية المخفضة الجديدة للتصالح في بعض مخالفات البناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تخفيض قيمة سعر المتر المسطح لمخالفات البناء وتغير الاستخدام بنسبة 25%، وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي والتيسير على المواطنين.

وأكد المحافظ أنه جرى تشكيل لجنة تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية، ورؤساء المدن، ومسئولي الإدارة المالية، وأعضاء لجنة التسعير، لاعتماد اعادة تسعير قيم المتر المربع للتصالح في مخالفات البناء، بنطاق جميع المدن والقرى والوديان.

وأشار المحافظ إلى أنه أعطى تعليمات بتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين خلال التقدم للتصالح في مخالفات البناء.

وأكد أن المبالغ التي يجري تحصيلها تستخدم في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية كبرى، إضافة إلى تطوير وتحسين البنية الأساسية خاصة في القرى والوديان، مما يعود بالنفع على المواطنين.