فرنسا تضغط لفرض ضرائب رقمية لتمويل حزمة التعافي من تداعيات كورونا

يبحث الاتحاد الأوروبي عن طرق جديدة تساعد في تمويل حزمته للتحفيز الاقتصادي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وفى الوقت ذاته تدفع باريس شركاءها الست والعشرين للنظر في السير في طرق منفصلة عن الولايات المتحدة بشأن فرض ضريبة رقمية أوروبية ستضر بكبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل فيسبوك وأبل.

وأشار وزير المالية الفرنسي برونو لو مير عقب مباحثات مع نظرائه بمنطقة اليورو في برلين اليوم الجمعة إلى أنه "حان الوقت للاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته".

وأضاف لو مير أن العناد الأمريكي يعيق تحقيق تقدم بشأن مبادرة دولية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال: "لا أرى أي احتمال لاتفاق هذا العام".

وكانت الدول السبع والعشرون الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد تنفسوا الصعداء بشكل جماعي بعد التوقيع على ميزانية ضخمة وحزمة تمويل للتعافي بقيمة 8ر1 تريليون يورو (1ر2 تريليون دولار) في وقت سابق من هذا الصيف، لكن عددا من المسائل المهمة لم يتم حلها.

ويدور أحد الخلافات الكبرى حول آلية جمع أموال لتمويل الميزانية. فإلى جانب فرض ضريبة على البلاستيك في أنحاء الاتحاد الأوروبي، أثيرت إمكانية فرض ضريبة مالية، وهي ضريبة على الشركات الرقمية.

وأوضح لو مير أنه بينما من المثالي أن يتم فرض ذلك استنادا إلى توافق عالمي، فيجب على الاتحاد الأوروبي أن يستعد لإجراء ذلك من جانبه مطلع عام 2021، إذا استمرت مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التعثر.

وذكر لو مير في وقت سابق اليوم الجمعة إنه "إذا ما نظرت إلى عواقب الأزمة الاقتصادية، فالفائزون الوحيدون هم العمالقة الرقميون".