 الإسماعيلي يعيد رودولفو للجهاز الفني رفقة ريكاردو - بوابة الشروق
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الإسماعيلي يعيد رودولفو للجهاز الفني رفقة ريكاردو

الشروق
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 12:50 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 12:50 م

انضم مخطط الأحمال البرازيلى "رودولفو مايا" للجهاز الفني للإسماعيلي والذى يقوده مواطنه هيرون ريكاردو.

وسبق للمدرب البرازيلى العمل مع ريكاردو فى الولاية الأولى له مع الدراويش موسم 2008-2009 وساهم فى قيادته لمباراة فاصلة على لقب الدورى.

ووصل "رودولفو" بصحبة ريكاردو أمس الخميس إلى مقر النادي، حيث غادرا مع الفريق للاسكندرية استعدادا لبدء المهمة مع الفريق.

ويتمتع رودولفو بسيرة ذاتية مميزة بعد أن عمل بالدورى البرازيلى مع عدة فرق أبرزها فريق فيلانوفا وبالدورى السوداني ضمن صفوف فريق الهلال بجانب الأهلي القطري والليبي.

وحصد مدرب الأحمال على عدة ألقاب منها الدورى السودانى لثلاث مرات بجانب وصافة الدورى المصرى مع الإسماعيلى.


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