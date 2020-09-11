الكرملين يؤكد زيارة لوكاشينكو إلى روسيا الاثنين المقبل

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سيقوم بزيارة إلى روسيا الاثنين المقبل.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إنه من غير المنتظر توقيع لوكاشينكو أي وثائق عقب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ربما سنطلعكم على النتائج الرئيسية للمفاوضات".

في سياق آخر، صرح بيسكوف بأن الرئيس الروسي لا يعتزم إجراء محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الوقت الحالي، قائلا" ليست هناك خطة لمثل هذه المحادثة الهاتفية بعد".

كانت وزارة الخارجية الروسية قدمت احتجاجا قويا لمبعوث برلين لدى موسكو بعد مزاعم أطلقتها ألمانيا حول سبب مرض المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني ودخوله المستشفى.