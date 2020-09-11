وزيرة الثقافة تسلم جوائز مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم الجمعة، الفائزين بجوائز الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وذلك في ختام المهرجان، الذى أقيم في المسرح القومي في العتبة.

وفاز بالمركز الثاني في مسابقة عروض الحظر، عرض "طرق 2020" الذي تم بالتعاون بين فرق من البرازيل، سويسرا، فرنسا، المانيا، إسبانيا، مصر والهند، كما فاز بالمركز الأول عرض من جنوب أفريقيا.

وفي العروض المصورة، فاز بالمركز الثاني عرض "أرض نوتشا" من الصين، والمركز الأول فاز عرض "الجانب الآخر من الحديقة" من سوريا ولبنان.

أما جوائز الدكتور حسن عطية للعروض المصرية، فازت الهيئة العامة لقصور الثقافة بشهادة التمييز لعرض العمل، وفازت دار الأوبرا المصرية بشهادة التمييز في تصميم الإبداع الحركي لعرض ريا وسكينة، كما حصل عرض "مفتاح شهرت" إنتاج فرقة اللعبة المستقلة علي المركز الثاني،وحصل عرض "الوردة والمفتاح" إنتاج المعهد القومي للفنون المسرحية على المركز الأول.

سبق التكريم، تقديم العرض المسرحي "تحوت" كتابة محمد مبروك، موسيقي كريم عرفة، رقصات كريمة بدير، ديكورد.محمد سعد، أزياء د.أحمد عبدالعزيز ، وبطولة عدد من نجوم المسرح المصري بمختلف أجياله.

وتم تقديم 13 عرضاً مسرحيا مصريا، خلال المهرجان، علي مسارح الهناجر والصغير والمكشوف بالأوبرا ومسرح معهد الفنون المسرحية ضمن مسابقة د. حسن عطية للعروض المصرية الحية ، فضلا عن تسعة عروض في كل من مسابقتي الحظر والعروض المصورة قدمت عبر قناة المهرجان الرسمية علي يوتيوب والموقع الرسمي ، و9 عروض من ذاكرة المهرجان، إضافة إلي ندوة مصرية عن الراحل د.حسن عطية أقيمت بحضور تلامذته ومحبيه، وندوة أخري عالمية قدمت عبر تطبيق زووم، وهي التقنية ذاتها التي استخدمت في ورشتين بالمهرجان، بخلاف ورشة الأداء الصوتي التي اقيمت بقاعة مركز الإبداع.

وفي إطار المهرجان صدرت نشرة يومية مطبوعة وأخري مصورة تابعتا فعالياته، والتي تابعتها أيضا كاميرات عشرات القنوات الفضائية المصرية والعالمية، والمواقع الإخبارية.

وحظيت الدورة باهتمام إضافي كونها الفعالية الثقافية والفنية الكبرى الأولى التي أقيمت عبر تخفيف قيود الحظر الصحي.