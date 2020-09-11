تسارع انتشار إصابات كورونا في المملكة المتحدة لأول مرة منذ مارس

يتسارع من جديد معدل انتشار فيروس كورونا حاليا في مختلف أنحاء المملكة المتحدة وذلك لأول مرة منذ مارس، ما أدى إلى فرض قيود جديدة في برمنجهام، ثاني أكبر مدينة في البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وحددت البيانات الحكومية معدل الانتشار الذي يوضح مدى سرعة تضاعف حالات فيروس كورونا ، ما بين 1 و 2ر1، مدفوعا بزيادة الحالات بين الشباب.



وينتشر الفيروس بشكل متسارع عندما يكون معدل الانتشار أو الاستنساخ أعلى من واحد. وقدرت دراسة منفصلة أجرتها "إمبريال كوليدج" وهي جامعة بحثية عامة في لندن، أجريت على أكثر من 150 ألف شخص في إنجلترا أن معدل الانتشار هو 7ر1 ووجدت أن حالات الإصابة بالفيروس تتضاعف الآن كل سبعة أو ثمانية أيام.