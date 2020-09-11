رئيس وكالة الفضاء المصرية: نأمل أن يكون لمصر مركبة فضائية بحلول 2030

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة أطلقت قمرين صغيرين بعد «طيبة» الذي أطلقته العام الماضي، منوهًا بأن الوكالة تعمل حاليا على قمر صناعي آخر أكبر من الاثنين الآخرين.

وأضاف القوصي، أثناء لقاء ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الجمعة، أن الوكالة وضعت برنامج الفضاء الوطني لمدة عشر سنوات، متابعًا: «نأمل أن يكون لمصر مركبة فضائية موجودة على القمر بحلول عام 2030».

وأكد رئيس وكالة الفضاء المصرية، ضرورة العمل بجد في هذا الشأن، نظرًا لصعوبة العمل في مجال الفضاء، إضافة إلى تكلفته، لتحقيق الأهداف المنشودة.