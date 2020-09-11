رئيس الوزراء الإيطالي: نسبق البلدان الأخرى في دفع عجلة الانتعاش

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن بلاده تسبق البلدان الأخرى في مجال دفع عجلة الانتعاش.

وأوضح كونتي - في كلمته أثناء تقديم التقرير السنوي لوكالة الجمارك والاحتكارات في روما وفقا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الجمعة - أن "الإغلاق كان بلا شك اختبارًا شاقًا وصعبًا لجميع المواطنين وقطاعات الإنتاج والتجارة والإدارات العامة".

وتابع قائلا: "لكننا اليوم، من خلال الاستمرار في مراقبة الوضع والالتزام بالقواعد، يمكننا أن ننظر بثقة إلى العمل لإعادة بناء البلاد وإعادة إطلاقها".

وأشار إلى أن "البلدان الأخرى لا تزال تواجه المرحلة الأكثر حدة لانتشار وباء كورونا، بينما نستعد نحن لبدء مرحلة إعادة التشغيل".