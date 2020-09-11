 غرفة التجارة بالإسكندرية تدعو إلى التبرع للسودان بسبب الفيضانات - بوابة الشروق
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غرفة التجارة بالإسكندرية تدعو إلى التبرع للسودان بسبب الفيضانات

هدى الساعاتى
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 2:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 2:56 ص

دعا مجلس إدارة الغرفة التجارية في الإسكندرية، جموع منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات إلى التبرع لدولة السودان الشقيقة، بعد الكارثة التي ألمت بها بسبب الفيضانات المدمرة.

وقالت الغرفة في بيان لها، اليوم الخميس، إن دولة السودان الشقيقة تمر بأزمة كبيرة نتيجة الفيضانات والسيول التي حدثت في الأيام الماضية، وتعتبر منطقة كوارث طبيعية، وتضرر نتيجة ذلك ما يزيد عن مليون مواطن سوداني.

وأضاف بيان الغرفة أنه على من يرغب في التبرع من منتسبي الغرفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات بمستلزمات طبية أو مواد غذائية أو أي نوع من التبرعات عليه التوجه إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية لتسليم التبرعات.

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