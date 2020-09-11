حسام حسن: العودة للتسجيل أمام الزمالك تعطي ثقة للمرحلة القادمة

علق حسام حسن نجم سموحة على التعادل مع الزمالك (3-3)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

ووقع حسام حسن على هدفين بالمباراة، وقاد سموحة للتعادل أمام الزمالك حيث سجل الهدف الثالث (هدف التعديل) للفريق السكندري في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني للمباراة التي انتهت نتيجتها (3-3)، علما بأنه افتتح أيضا التسجيل لفريقه في الدقيقة 36.

وقال حسام حسن بعد المباراة:«الحمدلله على الأداء والنتيجة كنا نلاعب فريقا كبيرا، وكان تركيزنا الحصول على النقاط الثلاث، لأن النقاط الثلاث مهمة للغاية في ظل المباريات الصعبة التي نخوضها، والفوز يقدمنا لـ3 و4 مراكز بجدول الدوري».

وحول مجريات المباراة قال:«تفاجئنا بهدف الزمالك الأول، ولكن بعد ذلك المباراة كانت "سيجال"، وأشكر اللاعبين بعد أن ساعدونني في الملعب وأيضا الجهاز الفني».

وعن أحمد سامي المدير الفني الجديد لسموحة قال:«أعرفه من فترة كبيرة، وهو من قام بتصعيدي مع فاروق جعفر في طلائع الجيش».

وأتم:«يجب أن أجتهد في المرحلة المقبلة، وأتدرب بشكل جيد، التوفيق غاب في المرحلة الماضية، ولكن العودة للتسجيل أمام الزمالك ثقة للمرحلة القادمة، وأيضا كي أنافس على الانضمام لمنتخب مصر».