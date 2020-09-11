الإفراج عن 11 امرأة بعد القبض عليهن في احتجاج على العنف ضد المرأة بالمكسيك

أفادت منظمة للدفاع عن حقوق المرأة بأن الشرطة المكسيكية أخلت سبيل مجموعة من النساء اليوم الجمعة بعدما احتللن مقر مفوضية إقليمية لحقوق الإنسان وتم اعتقال 11 منهن.



ودخلت النساء، اللاتي كن ينظمن احتجاجا ضد قتل النساء بسبب نوعهن والعنف ضد المرأة، المبنى في مدينة إيكاتيبيك أمس الخميس.



وقال ممثلو الادعاء في ولاية المكسيك، إحدى ولايات البلاد البالغ عددها 32، إن الشرطة دخلت بعد فشل المفاوضات مع النساء.



وكتبت المنظمة التى تعرف باسم شبكة "مانادا بيريفيريا" للدفاع عن حقوق المرأة على موقع فيسبوك أنه تم القبض على نحو 11 امرأة وستة أطفال.



وتم إطلاق سراح المعتقلات بعد عدة ساعات. وقالت إحدى النساء في مقطع فيديو نشرته "مانادا بيريفيريا" على موقع فيسبوك: "لقد خرجن بالفعل".



وقالت النساء إن بعضهن تعرضن للضرب على أيدي الشرطة . وانتقد حاكم ولاية المكسيك ألفريدو ديل مازو عملية الشرطة.