قدمت الإعلامية منى الشاذلي تحية خاصة في مستهل حلقة برنامجها لعصابة مسلسل «بـ100 وش»، قائلة إن المسلسل الأكثر نجاحا في رمضان ومواسم سابقة لرمضان.

وأضافت خلال تقديمها لبرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الخميس، أن «المسلسل يعتمد بشكل أساسي على أداء الممثلين العظيم والمخرجة»، مؤكدة أنه لم يحوِ لحظات ملل أو رتابة على الإطلاق.

وأشارت إلى أن المشاهدين تفاعلوا مع العصابة، وتولدت علاقة حب وشغف بينهم وبين المسلسل، متابعة: «كل اللي بيتفرجوا بلا استثناء بيدعوا يارب ما يتقبض عليهم، يارب ينجحوا في عملية النصب والسرقة، ومعرفش ده تفاعل سلبي ولا إيجابي».

وأوضحت أن «النجاح جعل كل فرد من العصابة نجمًا سطعًا وله معجبين وكوميكس على الإنترنت»، مختتمة: «بمنتهى الإعجاب والانحناء أحيي العصابة واللي وراها من شركة إنتاج».

مسلسل «بـ100 وش» عرض في موسم رمضان 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.