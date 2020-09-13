سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الفنانة نيللي كريم، إن الفنان آسر ياسين صاحب فكرة استخدام جملة «هاي شوجر» بمسلسل «بـ100 وش»؛ لتعقب الإعلامية منى الشاذلي: «الجملة محتاجة دراسات عليا، ده حلم الفتيات يتقالها هاي شوجر».

من جانبه أضاف الفنان آسر ياسين خلال لقاء لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «CBC»، مساء الخميس، أن الجملة خرجت بشكل تلقائي أثناء مشهد جمعه بنيللي كريم، متابعًا: «ضحكت الناس ولذيذة وطلعت في مناطقها لوحدها».

وأكد أبطال العمل أنهم كانوا يصورون الحلقات دون الالتفات إلى الإفيهات أو قول الجمل التي تضحك الجمهور، لترد الإعلامية منى الشاذلي: «رمتها ومعرفتش البنات حصل فيها إيه يا آسر».

وأشارت الفنانة زينب غريب، التي قدمت شخصية رضوى بالمسلسل، إلى أنها كانت الوسيلة لطموح الفتيات وتعبيرهم عن الإعجاب بآسر ياسين، متابعة: «كنت أتلقى رسائل يطلبوا أقوله يا عسلاية مرة كمان».

مسلسل «بـ100 وش» عرض في موسم رمضان 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.