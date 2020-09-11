الخزانة الأمريكية تعاقب 4 أشخاص لهم صلة بالكرملين لسعيهم للتأثير على الانتخابات

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فرضت الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على أربعة أفراد مرتبطين بالحكومة الروسية بسبب سعيهم للتدخل في الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي اليوم إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية صنف ضمن هؤلاء أندري ديركاش لمحاولته التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وأضاف أن ديركاش تربطه علاقات وثيقة بالمخابرات الروسية وأنه سعى للتأثير على آراءالناخبين الأمريكيين من خلال حملة موجهة من روسيا تركزت على التلاعب بالعملية السياسية الأمريكية لتعزيز المصالح الروسية الخبيثة في أوكرانيا وتم تصميم هذهالعملية بحيث تكتمل قبل يوم الانتخابات في 3 نوفمبر القادم.

وأشار إلى أنه تم كذلك تصنيف ثلاثة مواطنين روس مرتبطين بوكالة بحثية يملكهاويديرها رجل الأعمال يفجيني بريجوزين المرتبط بالكرملين .

ونوه إلى أن كلا من أرتيم ليفشيتس و أنتون أندرييف وداريا أسلانوفا قاما بدعم حسابات العملة المشفرة التابعة لوكالة أبحاث عبر الإنترنت ، مما سهل حملات التأثيرالخبيث التي تستهدف الشعب الأمريكي.

وذكر أن هذا الإجراء يؤكد أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام جميع أدواتها للردعلى الجهات الأجنبية التي تسعى للتدخل في الانتخابات أو التأثير عليها بأي وسيلة.