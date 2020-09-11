المرصد السوري: قصف إسرائيلي لمواقع ميليشيا موالية لإيران شرقي حلب

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصفا إسرائيليا استهدف، فجر اليوم الجمعة، مواقع لميليشيا موالية لإيران بريف حلب الشرقي.

وقال المصدر ، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، "هزت انفجارات عنيفة مدينة حلب وريفها بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، ناجمة عن قصف إسرائيلي جديد على الأراضي السورية، حيث استهدفت الصواريخ الإسرائيلية منطقة معامل الدفاع بالقرب من مدينة السفيرة في ريف حلب الشرقي، التي يتواجد فيها مواقع للميليشيات الموالية لإيران، كما حاولت دفاعات النظام الجوية التصدي للصواريخ وتمكنت من إسقاط بعضها، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية والمادية نتيجة القصف".

كانت وكالة الأنباء السورية (سانا) قد ذكرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها لأهدافها شرقي حلب.

وكان المرصد السوري ذكر أن طيران حربي يرجح أنه إسرائيلي، استهدف في الثالث من الشهر الجاري، مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، بريف دير الزور الشرقي، مااسفر عن مقتل 9 من تلك الميليشيات وجرح آخرين.

وأشار المرصد السوري في اليوم ذاته، إلى أن قصفا جويا من قبل طيران حربي يرجح أنه إسرائيلي، استهدف في الثالث من الشهر الجاري أيضا موقعاً تابعا لـ "ميليشيا حزب الله العراقي"، في ريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من الميليشيا.

وفي الثاني من الشهر الجاري، ذكر المرصد أن قصفا جويا إسرائيليا استهدف حرم مطار التيفور بريف حمص الشرقي بالإضافة لمواقع إيرانية بالمنطقة هناك.