أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأوضح الفقي، في بيان صادر عن المحافظة، أن قراره بتخفيض القيمة جاء مراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

وأضاف البيان أن القرار جاء في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على كافة مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لاستكمال ملف التصالح.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها من المراكز والمدن والقرى والأحياء التابعة للمحافظة بالإشراف الشخصي والمتابعة اليومية على تسهيل جميع الإجراءات وتيسيرها، والعمل بكل جدية وبذل أقصى الجهود لمساعدة المتقدمين بطلبات التصالح بكل سهولة ويسر وفي أسرع وأقل وقت ممكن.