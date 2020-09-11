أستراليا توقع اتفاقا مع ألمانيا بشأن صادرات الهيدروجين مستقبلا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت أستراليا "اتفاقا تاريخيا" مع ألمانيا لإجراء دراسة جدوى للنظر في إمكانية إنشاء سلسلة توريد للهيدروجين بين البلدين، حسبما أعلنت الحكومة اليوم الجمعة.

وذكرت أستراليا أن توقيع الاتفاق الذي جرى أمس الخميس يخطو بالبلاد خطوة إضافية إلى الأمام في "طموحها لتصبح قوة في إنتاج وتصدير الهيدروجين".

وستنظر الدراسة في دعم مستقبل إمدادات الهيدروجين وتجارة الطاقة النظيفة بين أستراليا وألمانيا.

وقال وزير التجارة الأسترالي سيمون برمنجهام إن الشراكة مع ألمانيا "مهمة للغاية" لتطوير صناعة الهيدروجين الصاعدة في البلاد ومستقبل أستراليا كقوة في صادرات الطاقة النظيفة.

وتعهدت ألمانيا بأن تصبح خالية من الكربون بحلول عام 2050، كما أنها في طريقها للتخلص تدريجيا من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، من شبكة الطاقة لديها بحلول 2038.

وقال وزير الموارد الأسترالي كيث بيت إن "الهيدروجين النظيف وقود تحويلي يمكن استخدامه لتشغيل المركبات وتوليد الحرارة والكهرباء وكمواد أولية كيميائية في التطبيقات الصناعية الرئيسية".

وأضاف: "سيفتح هذا الاتفاق سوقا جديدة أخرى لمواردنا".