وصلت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لمرحلة متقدمة، وذلك مع بدء التصويت المبكر بالبريد في بعض الولايات، والذي سيليه التصويت العام بعد أقل من شهرين.

ومع اشتعال المنافسة بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، يوجد بعد آخر لتلك الانتخابات يتزامن مع تفشي وباء كورونا في أنحاء الولايات الأمريكية، ما فتح الباب لطرح مقترحات بتعديل شكل التصويت، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الإدارة الأمريكية، كذلك يعد خيار تأجيل الانتخابات الأمريكية يعد مستحيلاً.

لذلك ليس أمام الأمريكيين سوى أن يتوجهوا للتصويت من أجل اختيار رئيس جديد أو التجديد للرئيس الحالي، وفي هذا الشأن قدم عدد من المحللين الأمريكيين أصحاب الخلفيات الحزبية المختلفة أسباباً لطمأنة الناخبين حال تصويتهم بشكل تقليدي، وأن الأمر لن يكون سببًا في ارتفاع الإصابات بكورونا.

وبحسب تقرير نشرته مجلة" ذا أتلانتك"، قام زيكي إيمانويل، مستشار الصحي للرئيس السابق باراك أوباما، بوضع رسم تفصيلي نصح من خلاله الأمريكيين بالمخاطر الصحية النسبية لأكثر من عشرين نشاطًا مشتركًا، وجاء بينهم الركض أو القيام بنزهة في الهواء الطلق الأمر الذي يمثل خطرًا منخفضًا نحو الإصابة بكورونا، بينما الذهاب لشراء البقالة أعلى قليلاً؛ لكنه لا يزال آمنًا نسبيًا، وتقع زيارة مكتب الطبيب أو المتحف ضمن الفئة المتوسطة، وشملت القائمة درجات مختلفة من الخطورة، وجاء الذهاب لمراكز الاقتراع في مركز متأخر!

سبب آخر يتحدث عنه بيج جاردنر، مؤسس مركز مشاركة الناخبين، وهي مجموعة غير حزبية أجرت أبحاثًا حول المواقف من طرق التصويت، والذي أكد أن التصويت التقليدي مثل جانب نفسي لدى المواطن الأمريكي يشعر من خلاله بالسيطرة وتحديد المصير؛ لكن تطبيق الطريقة في الوضع الحالي يعد أمر صعباً.

ويتابع جاردنر أن هذا لا يعني التخلي تماماً عن الفكرة الشكل المعتاد، مع شرط أن تكثف حملات التثقيف بنظام البريدي، في الوقت نفسه يجب على الأحزاب والمرشحين أن يتوجهوا لطمأنة الجمهور بأكبر عدد ممكن من الطرق بشأن الأمان النسبي للتصويت الشخصي، عن طريق وسائل مثل: إرسال بريد إلكتروني إلى عشرات الملايين من الأشخاص برسالة مثل "اغسل يديك ، وارتدِ قناعًا ، وصوّت".

ويشير التقرير أن حملة المرشح جو بايدن باتت أكثر تقبلاً لفكرة التصويت التقليدي، وذلك مع تصاعد مخاوف تأخيرات الخدمات البريدية، ومع الطلب بفتح الباب لكافة الطرق التصويتية، وذلك ما أكدته مولي ريتنر، نائبة مدير الولايات في حملة بايدن، بقولها "واصل بعض الناس التسوق بأنفسهم للحصول على طعامهم، بينما اختار البعض سيارة بيك آب على الرصيف، وآخرون توصيل البقالة إلى بابهم".

وأكملت ريتنر: "من نواحٍ كثيرة، يتيح التصويت نفس الخيارات اعتمادًا على مستوى راحة الأشخاص والمواقف الشخصية"، "لقد اكتشف الناس ما هي منطقة الراحة الخاصة بهم.. إننا نعطي الناس خيارتهم حول التصويت ونترك لهم القرار".