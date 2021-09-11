«بيزوس» يمول مشروعًا يطمح لـ«الحياة الأبدية»

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل المشروع «المثير»، الذى ينوى الملياردير الأمريكى، جيف بيزوس، صاحب شركة «أمازون»، تمويله والاستثمار فيه.

وقال موقع «سكاى نيوز» البريطانى إن شركة ناشئة جديدة تسعى إلى تطوير تقنية، تسمح للبشر بـ«العيش للأبد»، دون أن تنال منهم الشيخوخة شيئا.

وأوضح المصدر أن الشركة تخطط لفتح مختبر فى المملكة المتحدة بتمويل من جيف بيزوس.

وجمعت شركة «Altos Labs» حتى الآن تمويلا يصل إلى 270 مليون دولار، لتطوير تقنية «إعادة البرمجة البيولوجية»، وهى طريقة لتجديد بعض الخلايا، التى يعتقد بعض العلماء أنها قادرة فى النهاية على إطالة عمر الإنسان، وفقا لشبكة سكاى نيوز.

وأوضح «سكاى نيوز» أن الشركة، التى تأسست فى الولايات المتحدة فى وقت سابق من هذا العام، استثمر فيها رجال أعمال كبار، مثل بيزوس ويورى ميلنر.

ومن المنتظر أن تتوفر الشركة مع مجلس استشارى علمى ــ يترأسه الباحث اليابانى الشهير شينيا ياماناكا، الذى فاز بجائزة نوبل للطب عام 2012 مناصفة مع البريطانى جون غوردون ــ لاكتشاف إمكانية تحويل الخلايا الناضجة إلى خلايا جذعية.

وكان بيزوس قد تنحى، فى الخامس من يوليو الماضى، عن منصبه كرئيس تنفيذى لشركة أمازون، بعد 27 عاما من تأسيسها.