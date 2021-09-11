CIB يحقق لقب بغينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد مشاهدين لفيديو بث مباشر متعلق بالشمول المالى عبر يوتيوب

لطالما آمن البنك التجارى الدولى – مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص فى مصر – بقدرات الشباب وأخذ يستثمر فى تنميتها كوسيلة حقيقية للمساهمة الاجتماعية.

وبالنظر إلى الوضع الحالى الذى نمر به فى ظل انتشار الوباء، فقد اعتبر البنك أن التدريب الافتراضى عن بعد هو أفضل وسيلة للتواصل مع الطلاب الجامعيين، خاصة فى موضوع يعد من أهم الموضوعات المدرجة فى خطة أعمال البلاد: الشمول المالى.

ركز البرنامج الصيفى حول الموضوع السابق ذكره، والذى تضمّن محاضرات وجلسات متعددة من وجهات نظر مختلفة، لإعطاء فكرة عامة وشاملة عن الشمول المالى، وأهمية محو الأمية المالية، والعلاقة بين الشمول المالى والتنمية الاقتصادية، والتعرُّف على المنتجات والخدمات المصرفية التى ساعدت فى الشمول المالى، والعلاقة بين الاستدامة والشمول المالى. وقد تم دعم البرنامج من قبل البنك المركزى المصرى والإدارة العليا للبنك التجارى الدولى. كما عرض البرنامج تنفيذًا واقعيًا للشمول المالى من خلال إصدار بطاقات ميزة والمحافظ الذكية لخريجى البرنامج.

وقد قام أكثر من 35,000 طالب من مختلف الجامعات بالتقديم على البرنامج. تم قبول حوالى 10,000 من هؤلاء الطلاب وتخرجوا، ولازال هناك المزيد من الجولات القادمة من قبل CIB لاستيعاب الطلاب الجامعيين المهتمين.

حيث تم إعداد فيديو تعليمى عن الشمول المالى وبثه مباشرةً على قناة اليوتيوب الخاصة بالبنك التجارى الدولى كتتويج لنجاح البرنامج الصيفى، والذى حصل على لقب غينيس للأرقام القياسية عن أكبر عدد مشاهدين لبث مباشر لفيديو متعلق بالشمول المالى عبر يوتيوب.