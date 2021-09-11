تبيانت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور للجملة.
وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
استقرت أسعار الطماطم لتترواح بين 3 إلى 6 جنيهات.
وارتفعت أسعار البطاطس 50 قرشا لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.
واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
وتراجعت أسعار الكوسة لتترواح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.
وتراجعت أسعار الفاصولياء 3 جنيهات لتتراوح من 9 إلى 15جنيها.
وتراجع الباذنجان البلدي ليتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه.
وتراجع سعر الفلفل الرومي 50 قرشا ليتراوح من 2 إلى 5 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
وسجلت البامية ما يترواح بين 5 إلى 8 جنيهات.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
ارتفع البرتقال الصيفي جنيهين ليتراوح بين 5 إلى 6.5 جنيه.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.
استقر التين البرشومي تراوح بين 7 و13 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الرمان ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
وارتفع الكانتلوب 3 جنيهات ليتراوح من 4 إلى 9 جنيهات.
واستقرت المانجو البلدي لتترواح ما بين 9 إلى 15 جنيها.
وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.