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تبيانت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتترواح بين 3 إلى 6 جنيهات.

وارتفعت أسعار البطاطس 50 قرشا لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

وتراجعت أسعار الكوسة لتترواح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

وتراجعت أسعار الفاصولياء 3 جنيهات لتتراوح من 9 إلى 15جنيها.

وتراجع الباذنجان البلدي ليتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه.

وتراجع سعر الفلفل الرومي 50 قرشا ليتراوح من 2 إلى 5 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

وسجلت البامية ما يترواح بين 5 إلى 8 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

ارتفع البرتقال الصيفي جنيهين ليتراوح بين 5 إلى 6.5 جنيه.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.

استقر التين البرشومي تراوح بين 7 و13 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الرمان ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وارتفع الكانتلوب 3 جنيهات ليتراوح من 4 إلى 9 جنيهات.

واستقرت المانجو البلدي لتترواح ما بين 9 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.