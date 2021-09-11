قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بشكل واضح عن شروط الجمهورية الجديدة وعن التنوع.

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «نريد الدولة المصرية مستقرة بالجميع عدا من حمل سلاح وضربني وقتلني»، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة بلا إخوان أو إرهابي أو أي شخص خان مصر.

وتابع أحمد موسى، أن تنظيم الإخوان حاليًا يعمل على ترتيب أوراقه وتنظيم صفوفه ويظهر بشكل جديد ويغير طريقة تواجده وتغلغله في المجتمع.

وتساءل الإعلامي: «عندك شك إن الإخوان خلصوا؟»، وتابع مجيبًا: «الإخوان لم ينتهوا ولكنهم في حالة كمون وقد تطول معهم كما حدث المرة الماضية عندما ظلوا كامنين لمدة 80 عاما قبل وصولهم إلى رئاسة الجمهورية».

واستطرد أن مبادرة حياة كريمة قضت على كل ما كان تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال استغلال حاجة الناس، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة فوتت على الإخوان فرصة التغلغل في القرى.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الجماعة الإرهابية تعمل الآن على تغيير جلدها استعدادًا للعودة مجددًا، مضيفًا أن من يتسبب في شوشرة على عبادات أصحاب الديانات الأخرى تطوله عقوبة جنائية.