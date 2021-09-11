قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك فرقًا بين فكرة قرار وممارسة هذا القرار على الأرض، وذلك فيما يخص فكرة التزام الدولة بالإنفاق على طفلين فقط، في محاولة لمواجهة الزيادة السكانية.

وأضاف خلال جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل" ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت: "لو كان القانون هيحل المشكلة كنا طبقناه من زمان.. إذا اتخذنا إجراء يتقاطع مع ثقافة المجتمع فهذا يعتبر هدرًا للإجراء كونه لم يحقق المستهدف منه".

وتابع: "لو أنا اتخذت القرار والأسرة أنجبت أكثر من طفلين.. هنعمل إيه؟.. نرى تجارب الآخرين لتحديد المسار الذي يمكننا السير فيه".

وأكمل: "بعض بطاقات التموين يكون فيه تسعة أو عشرة أفراد.. مقدرش أقطع منهم.. الناس كده وتعبانة".

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.