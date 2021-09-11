خطوة واحدة تفصل ديوكوفيتش عن «جراند سلام تاريخي»

أصبح الصربي نوفاك ديوكوفيتش على بعد مباراة واحدة من احراز البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب في سنة واحدة، بعد بلوغه الجمعة نهائي فلاشينج ميدوز الأميركية حيث يلتقي الروسي دانييل مدفيديف في قمة نارية.

وتغلب المصنف الأول عالمياً على الألماني ألكسندر زفيريف الرابع ووصيف بطل الموسم الماضي في خمس مجموعات 4-6 و6-2 و6-4 و4-6 و6-2، ثائراً لخسارته أمامه في أولمبياد طوكيو الأخير.

قال ديوكوفيتش البالغ 34 عاماً "سأتعامل مع المباراة التالية وكأنها الأخيرة في مسيرتي".

ويطمح "دجوكر" أن يصبح ثالث لاعب يحقق البطولات الاربع الكبرى في عام واحد بعد الأمريكي دون بادج في 1938 والأسترالي رود لايفر عامي 1962 و1969.

وسبق لديوكوفيتش أن أحرز أربعة ألقاب كبرى على التوالي لكن ليس في عام واحد، وكان ذلك عندما تُوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة عام 2016، الجراند سلام الوحيد الذي كان غائبًا عن خزائنه، ليضيفه الى لقبي ويمبلدون وفلاشينج ميدوز 2015 وأستراليا المفتوحة 2016. آنذاك حقق 27 فوزاً متتالياً، وهو رقم يبتعد عنه راهناً بثلاثة انتصارات.

كما أصبح على بعد فوز واحد من الانفراد بعدد ألقاب البطولات الكبرى، حيث يتعادل راهنا بعشرين لقبا مع السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافائيل نادال.

خلال مسيرته، فاز ديوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا المفتوحة تسع مرات، ويمبلدون ست مرات وفرنسا المفتوحة مرتين وبطولة الولايات المتحدة 3 مرات (2011، 2015، 2018).

قال الصربي "نعيش لأجل هذه اللحظات. هذه فرص نادرة نحلم بها عندما نتطلّع للتحفيز".

وكان الأسترالي لايفر (83 عاماً) بين المتفرجين متابعاً عملية ثأر الصربي من زفيريف (24 عاماً) الذي هزمه في نصف نهائي الألعاب الأولمبية وحارماً إياه من الجولدن سلام.

أضاف ديوكوفيتش "عرفت انها ستكون معركة عظيمة. ألكسندر بطل كبير. أقدّره داخل وخارج الملعب".

وأصبح ديوكوفيتش أكبر لاعب يبلغ نهائي فلاشينج ميدوز منذ الأمريكي أندريه أجاسي (35 عاماً) عام 2005، وقد يصبح أكبر متوّج باللقب منذ الأسترالي كن روزوال (35) عام 1970.

وبفوزه على زفيريف، عادل ديوكوفيتش السويسري فيدرر في مرّات الظهور في نهائي البطولات الكبرى (31)، حيث فاز 20 مرة وخسر 10 مرات.

في المقابل، توقفت سلسلة انتصارات زفيريف عند 16، بعد مجموعة خامسة تخلف فيها صفر-4، ليحسم الصربي المباراة بعد 3 ساعات و34 دقيقة.

خطف زفيريف الأولى في 36 دقيقة بعد خطأ مزدوج على ارسال خصمه الذي أهدر مجموعة أولى للمرة الرابعة توالياً. وتبادل اللاعبان احراز مجموعتين، قبل أن يبتسم الحظ للصربي في الحاسمة.