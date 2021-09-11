يُعد 11 سبتمبر يوما فاصلا في تاريخ العالم الحديث، حيث غيرت الولايات المتحدة من نظرتها إلى الشرق الأوسط، وبدأت في خوض حروب الإرهاب على أكثر من صعيد، وعليه، تشكلت نواة جماعات مسلحة جديدة لا تزال حاضرة حتى ذلك الوقت، حتى وإن تعرضت إلى هزات أفقدتها توازنها الحركي.

وفي مناسبة الذكرى الـ20 لأحداث 11 سبتمبر، تستعرض "الشروق" أوضاع تلك الجماعات الإرهابية، لا سيما بعد الصعود الثاني لحركة طالبان للحكم في أفغانستان، وما مثله من إحياء آمال هذه الجماعات للعودة من جديد.

• تنظيم "القاعدة" في أفغانستان وباكستان

لم يعد تنظيم القاعدة كما كان تحت حُكم أسامة بن لادن، الذي قتلته الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، "أدى موت بن لادن إلى تراجع التمويل المخصص لنشاط هذا التنظيم، الذي نجح بن لادن في تأمينه. وكنتيجة لذلك، لم تعُد معسكرات التدريب الواسعة النطاق موجودة في أفغانستان كما كان الوضع قبل 9/11".

وبالرغم من ذلك، قدر تقرير للأمم المتحدة أن تنظيم القاعدة لا زال يضم حوالي 400 إلى 600 عضو في البلاد، يعملون جنبا إلى جنب مع حركة طالبان، ويقاتلون معهم بشكل دوري في "جمع الأموال وصنع القنابل".

وحاولت الولايات المتحدة حث حركة طالبان على منع تنظيم القاعدة من استخدام طالبان ملاذا للهجمات الدولية. لكن ذلك لم يحدث رغم الوعود التي قطعها كل من طالبان والقاعدة.

• تنظيم الدولة الإسلامية

يلعب تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان، دورا معاديا ضد طالبان، فكلا التنظيمان سعيا إلى الإطاحة بالحكومة الأفغانية التي سقطت في نهاية المطاف على يد طالبان، وتقاتلا بشكل دوري في شرق أفغانستان حيث يقع مقر تنظيم "الدولة الإسلامية" في أفغانستان، رغم هذا الطموح المشترك.

وانضم مقاتلون من هذا التنظيم إلى فريق الدولة الإسلامية في العراق والشام ابتداء من 2014، ولاحقاً لجأت أيضاً أعداد صغيرة من المقاتلين العرب التابعين لهذا التنظيم في العراق وسوريا إلى أفغانستان.

وبالرغم من ذلك، فإن التواصل الحالي المتبقي بين مختلف فروع "الدولة الإسلامية" محدود، وهو يقتصر على الرسائل الهاتفية بين الفرع الأفغاني والفروع الأخرى في المنطقة.

وظهرت أولى تهديدات هذا التنظيم بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، حيث أعلن مسؤولون أمريكيون، مسؤولية التنظيم في تفجيرات مطار حامد كرزاي الدولة التي أدت إلى مقتل العشرات من العسكريين والمدنيين في 26 أغسطس الماضي، وهو الهجوم الذي عُد أكثر دموية ضد قوات الولايات المتحدة منذ 2011 في أفغانستان والأكبر ضد الجيش الأمريكي الذي ينفذه تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان.

• العالم يترقب

وبشكل عام، فإن العالم يراقب ما سيحدث في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي، وما إذا كان تنظيم القاعدة لديه القدرة أم لا، وهو ما ذهب إليه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في تصريحاته للصحفيين الخميس.

وأضاف أن طبيعة القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، أنهما سيحاولان دائمًا إيجاد مساحة للنمو والتجديد، سواء كان هناك، أو في الصومال، أو في أي مكان آخر غير خاضع للحكم. أعتقد أن هذه هي طبيعة المنظمة.

كما توقع الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط والإرهاب دانيال بايمان، في مقال نشره في مجلة "فورين آفيرز" الأمريكية، إعادة تنظيم المجموعات الإرهابية لصفوفها في أفغانستان.

لكنه استبعد أن تعود أفغانستان ملاذا للتنظيمات الجهادية العالمية، لعدة أسباب منها: أن القاعدة فقدت الكثير من قوتها، وتنظيم الدولة الإسلامية أكثر أعداء طالبان، لذلك فإنه يتوقع أن طالبان ستستطيع التعلم من دروس الماضي، وعدم منح هذه التنظيمات فرصة لأن تصبح أفغانستان ملاذاً لها.

وهو ما يؤكده كريستيان فاجنر، خبير شؤون جنوب آسيا في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن في برلين، مستبعداً أن تعود أفغانستان ملاذا للتنظيمات الجهادية.

ويقول إن طالبان لا تريد أن تكون أفغانستان دولة منبوذة، وإنما يريدون اعتراف المجتمع الدولي بهم.

وبالرغم من ذلك، لا تنكر مخابرات الدول الغربية من أن سيطرة طالبان على الحكم سيؤدي إلى ارتفاع معنويات الجماعات المتطرفة.

وقال مدير المخابرات الداخلية البريطانية، كين ماكولم، لـ"بي بي سي" إن "التهديد الإرهابي لن يتغير بين ليلة وضحاها ولكن التطورات في أفغانستان قد ترفع معنويات المتطرفين".

ودعا كين، بريطانيا، إلى أخذ الحذر والحيطة، من تصاعد "الأعمال الإرهابية المتأثرة" بما حدث في أفغانستان.