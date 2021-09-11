تحدث الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، اليوم السبت، خلال كلمة بمناسبة مرور 20 عاما على هجمات 11 سبتمبر 2001 التي وقعت خلال فترة رئاسته، عن تهديد الإرهاب المحلي.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن بوش قوله "لقد رأينا أدلة متزايدة على أن الأخطار على بلدنا يمكن أن تأتي، ليس فقط من خارج الحدود، بل من العنف المتزايد في الداخل".

وأضاف "هناك بعض الارتباط بين عنف المتطرفين في الخارج وعنف المتطرفين في الداخل هما نتاج نفس الروح البغيضة، ومن واجبنا المستمر مواجهتها".

وقال "عندما يتعلق الأمر بوحدة أمريكا يبدو ذلك بعيدا هذه الأيام، يبدو أن قوة خبيثة تعبث بحياتنا المشتركة".

وصرح الرئيس الأسبق بأن السياسة صارت في الأغلب دعوة صريحة للغضب والخوف والاستياء.