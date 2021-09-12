تحل اليوم، ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث استولى تنظيم القاعدة، على 4 طائرات كانت تحلق فوق شرق الولايات المتحدة في وقت واحد من قبل مجموعات من الخاطفين، وقد ضربت طائرتان منهما البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمي بنيويورك، بينما دمرت الطائرة الثالثة الواجهة الغربية لمبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في حين تحطمت الطائرة الرابعة في حقل بولاية بنسلفانيا.

بعد مرور 20 عاما على تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، و10 أعوام على مقتل أسامة بن لادن، يتساءل العالم، من هو خليفة أسامة بن لادن؟

بعد شهر واحد فقط من مقتله على يد القوات الأمريكية في مايو عام 2011، أعلن تنظيم القاعدة في بيان نشر على مواقع جهادية، تولّي أيمن الظواهري قيادة التنظيم خلفا لأسامة بن لادن.

ليصبح الظواهري المصري الجنسية والبالغ 60 عاما في ذلك الوقت، الرجل المطلوب رقم 1 في العالم بعد أن كان يعد لسنوات الرأس المدبر والرجل الثاني بعد بن لادن والمتحدث الأبرز باسم التنظيم.

وأكد التنظيم في هذه المناسبة مضيه قدما في الجهاد ضد الغرب وإسرائيل، ودعا الشعوب العربية المنتفضة ضد حكوماتها إلى حكم الشريعة الإسلامية، هذا بحسب ما ذكرته وكالة الأخبار الفرنسية.

واستمد الظواهري شرعيته في خلافة بن لادن كونه من مؤسسي التنظيم والرجل الثاني في الترتيب، هذا بجانب أن قادة القاعدة الكبار غابوا عن مسرح الأحداث من بين قتلا وسجناء منذ اندلاع الحرب الأمريكية على الإرهاب.

في عام 2019، ظنت حكومة الرئيس السابق دونالد ترامب، أن خليفة جديد يلوح في الأفق، وأن خليفة بن لادن الحقيقي، هو ابنه الثلاثيني في ذلك الوقت، حمزة بن لادن، والذي توعد بالانتقام من الولايات المتحدة الأمريكية بعد قتلها لوالده، ولهذا قامت أمريكا بعملية خاصة، قتلت فيها حمزة، وقد أعلن ترامب مقتله على يد القوات الأمريكية في شهر سبتمبر لعام 2019م.

وبالرغم من أن ترامب اعتبر أن إعلان خبر وفاة حمزة بن لادن سيفرح الكثيرين، لأنه سيدمر مستقبل تنظيم القاعدة، إلا أن الصحافة عارضت ذلك بشدة، حيث كتبت الواشنطن بوست، أنه لا يوجد معلومات مؤكدة حول دور حمزة في تنظيم القاعدة، وأنه لا يوجد أي دليل على اشتراك حمزة بن لادن في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر.

في حين أشارت واشنطن بوست إلى أن الخليفة الحقيقي لأسامة بن لادن هو أيمن الظواهري، أحد مؤسسي تنظيم القاعدة، وزعيمها المعلن بعد مقتل بن لادن، والذي لم تمسه الولايات المتحدة الأمريكية.

في شهر فبراير من العام الجاري، انتشرت أخبار تشير إلى إعلان تنظيم القاعدة عن زعيم جديد يدعى سيف الثأر، والذي قيل عنه، أنه من المقرر أن يجعل الجماعة خطيرة كما كانت في عهد مؤسسها أسامة بن لادن.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الجنرال المصري السابق سيف مختبئ في إيران، وأنه تولى زمام الأمور من زعيمها السابق أيمن الظواهري، وأنه قد تم تسريب أخبار مفادها بأن الظواهري توفي بشكل طبيعي إثر إصابته بسرطان الكبد.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيف، الذي تم تعقبه من قبل وكالات الاستخبارات في بريطانيا والولايات المتحدة، تولى المنصب الأعلى، ويقوم بإعداد صيغة جديدة للتنظيم.

من جهته، قال خبير بريطاني في مجال مكافحة الإرهاب للدايلي ميل : "بالمقارنة مع الظواهري، من المرجح أن يكون سيف زعيما أكثر فاعلية، على الأقل أو حتى أكثر من بن لادن".

وشارك سيف في أنشطة تنظيم القاعدة منذ حوالي 30 عاما، ويوجد بالفعل مكافأة قدرها 7.5 مليون جنيه إسترليني على رأسه، بعد تفجيرات السفارة الأمريكية في نيروبي ودار السلام في عام 1998، والتي خلفت 224 قتيلا.

كما أنه كان عضوا قياديا في وحدة الحماية المباشرة التابعة لبن لادن في أفغانستان، وأطلق عليه اسم الحارس الأسود نسبة إلى لون أوشحته.

وتشير التقارير، إلى أن الزعيم الجديد للقاعدة يتطلع إلى بناء علاقات مع داعش وإيران وطالبان في أفغانستان، وقد قال عنه الكولونيل ريتشارد كيمب الذي كان يراقب سيف لصالح بريطانيا منذ ما يقرب من 20 عاما: "هناك تعاون بين المجموعات الجهادية حاليا، لكن سيف يحظى باحترام كبير لدرجة أنه يمكن أن يتسبب في تعاون أكبر أو حتى اندماج".

ولكن الشيء الغريب أنه لم يعلن حتى الآن أي تأكيد لصحة الأخبار المسرّبة عن وفاة الظواهري، وتولّي سيف الزعامة بدلا منه، لأن القاعدة لم تعلن بنفسها عمّا يحدث بداخلها، فقد ذكرت جريدة الجارديان، الخميس الماضي، أنه في حين أننا نتحدث عن الظواهري كزعيم للقاعدة، ربما يكون قد مات منذ فترة وتتكتم القاعدة عن أخبارها حتى لا يعلم العالم ماذا تحضر.