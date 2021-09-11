 مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بكفر الشيخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد نصار
نشر في: السبت 11 سبتمبر 2021 - 5:29 ص | آخر تحديث: السبت 11 سبتمبر 2021 - 5:29 ص

لقى طفل مصرعه، وأصيب 5 أشخاص آخرين، من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، بالطريق الدولى كفر الشيخ المحلة بمدخل قرية أبو عمر التابعة لمركز كفر الشيخ.

كانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات الإسعاف، قد تلقوا بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى كفر الشيخ المحلة بمدخل قرية أبو عمر التابعة لمركز كفر الشيخ، وجميع المصابين من قرية متبول.

 
وسجلت بيانات المصابين كالتالى: عزيزة رزق عبد الله، 60 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وأحمد صالح يونس، 37 سنة، مصاب بكدمات بالظهر، دعاء سعد السيد، 26 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات بالجسد، سحر صالح إبراهيم، 27 سنة، مصابة بجروح بالوجه واشتباه كسر باليد اليسري، صالح أحمد صالح، 4 سنوات، مصاب بكسر بالفخذ الأيسر، واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، فيما يجرى التعامل مع جميع الحالات وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

فيما لقى طفل مصرعه يدعي، محمد أحمد صالح، عامين، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر إدارى مركز شرطة كفر الشيخ، وجارى العرض على النيابة العامة.

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