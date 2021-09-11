منتخب الطائرة يتأهل لربع نهائي ببطولة أمم إفريقيا

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تأهل المنتخب الأول للكرة الطائرة للدور ربع النهائي ببطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا وحتى يوم 16 سبتمبر الجارى والمؤهلة لكأس العالم.

وتغلب منتخب مصر على نظيره المغربي بنتيجة 3-1 في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الرابعة ليتأهل للدور ربع النهائي .

وجاءت نتيجة الأشواط 25-21 ، 22-25 ، 25-18 ، 25-19.

وبهذه النتيجة تصدر منتخبنا الوطني المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما حل المنتخب المغربي في الوصافة برصيد 6 نقاط، وتأهل المنتخبان معًا لربعنهائي البطولة.

وكانت المنتخب قد خسر أمام كينيا بنتيجة 3-2 لأول مرة فى تاريخه.

وتعد هذه الخسارة مفاجأة كبيرة لكل متابعى المنتخب الوطنى حيث أنه الأولى في التاريخ.

قبل أن يفوز في المباراة الثانية على تنزانيا في المباريات الثانية بنتيجة 3-0 ثم تغلب على المغرب بنتيجة 3-1 ليواجه أوغندا في ربع النهائي يومالسبت.

وتقع مصر ضمن المجموعة الرابعة رفقة كينيا وتنزانيا والمغرب.

ويضم تشكيل بعثة مصر كل من : سامح حمدي رئيس البعثة ومحمد اللقاني مدير فني ومحمد بخيت مدرب عام وهاني سمير محلل تقني و إيهابطنطاوي علاج طبيعي وهاني فكري مدير إداري وعماد الباهي حكم دولي.

فيما جاءت قائمة اللاعبين التى ضمها محمد اللقانى المدير الفنى للمشاركة فى البطولة كالتالى:

أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى لعبة وعبد الحليم عبو وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن ومحمدمجدى وهشام يسرى وأحمد فتحى وأشرف اللقانى ومحمد رضا ومحمد رمضان.

وكانت البعثة قد وصلت كيجالي وقد خضعت البعثة للفحص الطبي بالمطار وإجراء مسحة الوصول لفيروس كورونا وسط حالة مشددة منالإجراءات الإحترازية وجاءت نتيجة المسحة الطبية سلبية لجميع أفراد البعثة.