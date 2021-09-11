الجزائر تودع «الصندوق الأسود» للثورة الجزائرية

ودعت الجزائر، اليوم السبت، ياسف سعدي، الذي يعد واحدا من أبرز الشخصيات التاريخية في البلاد، بعد أن قاد، عام 1957، معركة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي.

ولد ياسف سعدي في 20 يناير 1928 بقصبة الجزائر العاصمة، وقد كان مسؤولاً عن "المنطقة المستقلة بالجزائر" بمدينة الجزائر تحديدا في حي القصبة، التي حاول جيش الاستعمار الفرنسي استعادة السيطرة عليها، لما تحمله من قوة مقاومة حيث كانت تضم أبرز القادة الثوريين على رأسهم الشهيد العربي بن مهيدي وجميلة بوحيرد وعلي لابوانت.

ومن أجل ذلك، أعلن الجيش الفرنسي عام 1957 الحرب على المنطقة، فيما يعرف بـ"معركة الجزائر" وقد تمكنت قوات المظليين الفرنسيين من اعتقال ياسف سعدي رفقة المجاهدة زهرة ظريف، وذلك بعد عملية استخباراتية دقيقة، ألقي خلالها القبض على ياسف سعدي في أحد مباني القصبة، وقد اعتبرت فرنسا العملية بمثابة الانتصار العسكري الكبير لجيشها.

ياسف سعدي الذي عمل خبازا في حي القصبة قبل أن يلتحق بصفوف جبهة التحرير الوطني، عاش بعد الاستقلال مولعا برياضة كرة القدم والسينما، حيث أنتج للفن السابع العالمي عام 1966، فيلم "معركة الجزائر" رفقة المخرج الإيطالي جيلو بونتيكورفو الذي يعد اليوم واحد من أهم الأفلام التاريخية.