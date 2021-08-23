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سفير الصومال بالقاهرة يشيد بإطلاق السيسي استراتيجية حقوق الإنسان

أ ش أ
نشر في: السبت 11 سبتمبر 2021 - 10:16 م | آخر تحديث: السبت 11 سبتمبر 2021 - 10:16 م

أشاد السفير إلياس شيخ عمر، سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم السبت، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، معربا عن فخره واعتزازه بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلاء كرامة المواطن المصري في كافة المجالات وآخرها الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها اليوم.

وأكد سفير الصومال، في بيان له عقب مشاركته في فعاليات إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، أن مصر تشهد عهدا جديدا في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسير بخطى ثابتة، لتتبوأ مصر مكانتها على المستوى الاقليمي والدولي في كافة المجالات، مضيفا ان هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المصري ورفاهيته واستقراره.

وقال إن مصر دائما سباقة في مجال حماية حقوق الإنسان، منوها بأن إطلاق الاستراتيجية يعكس ترجمةً حقيقية لإرادة القيادة السياسية في مصر لإعلاء قيم واحترام حقوق الإنسان.

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