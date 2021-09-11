ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص زعم اختطاف نجله على غير الحقيقة بالدقهلية.

جاء ذلك بعد استجابة سريعة من قبل الأجهزة الأمنية لتعليق تداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن بلاغا من شخص مقيم بطلخا بالدقهلية، بتغيب نجله والاستغاثة بالمسئولين لعودته بدعوى اختطافه.

وبفحص الواقعة تبين قيام نجل المضبوط بتحصيل مبالغ مالية من أهالى المنطقة وتسليمها لشخص شريكه بمصنع بلاستيك مقابل الأرباح الشهرية، إلا أنه لم يتمكن من تحصيلها، الأمر الذى دفعه لترك محل إقامته خشية المساءلة القانونية، فقام والده بنشر ذلك التعليق زاعمًا اختطاف نجله على غير الحقيقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله لنشره إدعاءات كاذبة.