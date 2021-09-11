محافظ أسوان يحيل توجيه اتهامات لرئيس حي أسبق ابتزََّ مواطنة للنيابة العامة

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم السبت، إحالة ما جاء ببعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" ونشر بعض الأشخاص بوستات تتضمن توجيه اتهامات لرئيس حي جنوب مدينة أسوان الأسبق بالابتزاز لإحدى المواطنات وشركائها لتقنين وضع اليد على قطعة أرض ملك الدولة، والقيام ببيعها للغير مقابل رشوة، بالإضافة إلى قيام بعض الموظفين من إدارات الأملاك والمساحة بالتواطؤ معه، للنيابة العامة.

وأكد محافظ أسوان، أن ما نشر على "الفيسبوك" هو بمثابة بلاغ واتهام يستوجب إحالته للنيابة العامة للتحقيق مع جميع الأطراف، والوصول إلى عين الحقيقة، وبالتالي محاسبة كل من حاول استغلال موقعه الوظيفي في تحقيق أي مكاسب غير مشروعة ومخالفة للقانون.

وشدد المحافظ، على أنه بالرغم من استبعاد رئيس حي جنوب الأسبق من موقعه فور توليه مسؤولية المحافظة، إلا أنه لن يسمح بأي فساد مالي أو إداري سواء كان من الموظف أو المواطن من أجل القضاء على جميع بؤر الفساد وتحسين مستوى الأداء في الوحدات المحلية والهيئات الحكومية.