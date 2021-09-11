القبض على 8 أفراد في حملة أمنية ضد الاتجار بالمخدرات في ألمانيا

ألقت وحدات خاصة من الشرطة الألمانية القبض على ثمانية أشخاص في منطقة الرور خلال حملة أمنية كبيرة ضد الاتجار بالمخدرات.

وقال متحدث باسم شرطة إيسن، اليوم السبت، ردا على استفسار إن السلطات ألقت خلال حملتها مساء أمس الجمعة على 6 أشخاص في مدينة دويسبورج، واثنين آخرين في مدينتي إيسن وبوتروب.

واستخدمت الشرطة مروحية خلال حملتها. وبحسب البيانات، تم إيقاف العديد من الأفراد في شاحنة صغيرة بدويسبورج.

وقال المتحدث إنه تم تحريز "أدلة كثيرة" خلال تفتيش منازل في إيسن وبوتروب، موضحا أن من بين الأدلة "كميات كبيرة من المخدرات"، والتي يُفترض أنها ماريجوانا.

كما تحفظت السلطات على سيارات. ومن المنتظر عرض الأفراد الثمانية المعتقلين على قاضي التحقيقات اليوم السبت.

وقال المتحدث إن الشرطة في مدينة إيسن تجري تحقيقاتها في هذا الأمر منذ فترة طويلة، بالتعاون مع شرطة كولونيا وشرطة ولاية هيسن، موضحا أن حملة أمس كانت "ضربة مخططة" وقادتها شرطة إيسن.

ومن المنتظر أن تعلن شرطة إيسن المزيد من التفاصيل عن الحملة بعد غد الاثنين في بيان صحفي.