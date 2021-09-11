آلاف الأشخاص يشاركون بمسيرة في سراييفو احتجاجا على جرائم مرتكبة ضد شباب

خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك اليوم السبت للفت الانتباه إلى جرائم العنف التي لم يتم البت فيها والمرتكبة ضد شباب.

وطالب المشاركون بـ "العدالة لدجينان وديفيد"، حسبما ذكرت بوابة الأخبار المحلية "كليكس دوت بى إيه".

وتمثل قضيتا دزينان ميميتش من سراييفو وديفيد دراجيتشيفيتش من بانيا لوكا، أبرز جرائم القتل المزعومة، التي لم يتم حسمها، وفقا لأقاربهما، "بسبب فساد الشرطة".

وقتل ميميتش 21 عاما في سراييفو عام 2016 في ظروف لم يتم توضيحها بعد. وفي هذا العام فقط ألقت السلطات القبض على الجناة المشتبه بهم. وقد تم اخفاء وفاته فى البداية والتعامل معها كحادث مرور بمساعدة ضباط شرطة فاسدين .

وتوفي دراجيتشيفيتش 21 عاما في حجز الشرطة فور اعتقاله في 2018، وفقا لأقاربه. وعثر على جثته في وقت لاحق في أحد الأنهار.

وفي قضية دراجيتشفيتش، منعت الشرطة وممثلو الادعاء إجراء تحقيقات جوهرية في بانيا لوكا، عاصمة الجزء الصربي من البوسنة. وتولى مكتب المدعي العام المركزي في سراييفو القضية قبل عدة أشهر.

وكان سكان بانيا لوكا من بين المشاركين فى المظاهرة فى العاصمة البوسنية اليوم السبت .