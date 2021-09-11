الإسماعيلي يرسل قائمته الاولية لاتحاد الكرة بـ16 لاعبا فقط

أرسل النادي الإسماعيلي القائمة الأولية للفريق إلى اتحاد الكرة، في الموعد النهائي لإرسال القوائم الأولية للفرق استعدادًا للموسم الجديد 2021 -2022.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانً رسميًا يوم 7 سبتمبر إنّ الدوري سينطلق يوم 25 أكتوبر المقبل، بينما يعود النشاط الرياضي بمباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر المقبل، ثم تقام مباريات كأس مصر أيام 25 و29 سبتمبر وكذلك 2 و3 أكتوبر على أن يكون النهائي يوم 19 أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة الأولى للإسماعيلي 16 لاعباً فقط وجاؤوا كالآتي:

محمد فوزي لحراسة المرمى ومعه التونسي مروان الصحراوي ومحمد هاشم وباهر المحمدي ومحمد عمار ومحمود البدري ومحمد عادل وأحمد كاستيلو ومحمد نصرومصطفى فارس وأحمد مصطفى وعماد حمدي ومحمد الصادق وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وشكري نجيب.

ورحل عن الإسماعيلي هذا الميركاتو، الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف الذي وقع لبيراميدز، فيما انتهت اعارة حسين السيد مارسيلو ومصطفى الزناري وعبد الله جمعة ومحمد حسن.