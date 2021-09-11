يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

الاسكندرية 33 25

وادى النطرون 33 24

طنطا 33 23

شبين الكوم 33 23

دمنهور 33 23

بلطيم 31 23

مطروح 33 22

السلوم 33 24

سيوة 34 19

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 32 23

المنصورة 32 23

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 21

العريش 31 22

رفح 31 23

رأس سدر 32 23

نخل 30 17

نويبع 33 26

طابا 34 23

كاترين 29 16

الطور 31 26

شرم الشيخ 35 27

الغردقة 34 26

مرسى علم 33 27

الفيوم 33 25

بنى سويف 33 25

المنيا 33 22

أسيوط 35 22

سوهاج 37 26

قنا 37 26

الأقصر 38 26

أسوان 38 25

إدفو 37 25

أبوسمبل 37 27

الوادى الجديد 37 24

شلاتين 37 28

أبو رماد 36 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27