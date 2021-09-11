 ضبط 20 قطعة أثرية بحوزة شخص في سوهاج - بوابة الشروق
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ضبط 20 قطعة أثرية بحوزة شخص في سوهاج

مصطفى عطية
نشر في: السبت 11 سبتمبر 2021 - 6:18 ص | آخر تحديث: السبت 11 سبتمبر 2021 - 6:18 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 20 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بسوهاج.

أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار سوهاج التابع لقطاع السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع (الأمن العام – مديرية أمن سوهاج) أمكن ضبطه ، وبتفتيش مسكنه تبين وجود 3 حفر داخل مسكنه وضُبط بحوزته (الأدوات المستخدمة فى الحفر– كمية كبيرة من الرديم الناتج عن أعمال الحفر - 20 قطعة "يشتبه فى أثريتها").

بعرض القطع المضبوطة على مفتش الآثار أفاد بأثريتها وأنها ترجع إلى العصر الإسلامى. وبمواجهته اعترف بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وحيازته للقطع المضبوطة بقصد الاتجار.

 

 

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