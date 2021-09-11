الرئيس السيسي: دي بلدنا وبنحب أهلها وعاوزين نحطهم فوق دماغنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المجتمع مازال يتعرض لتأثير الجماعات التي وصفها بـ«التي تنخر في المجتمع»، متابعًا: «هذه الجماعات شكلت ثقافة التشكك وعدم الثقة.. والبعض لازم يشوف بعينه علشان يصدق»، حسب تعبيره.

وأضاف على هامش كلمته في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن الدولة تحترم شعبها، قائلا: «دي بلدنا وبنحب أهلها وعاوزين نحطهم على دماغنا من فوق»، حسب قوله.

وأشار إلى معاناة كثير من أهالي الريف، متسائلا: أين حقوق الإنسان والطفل من هذه المعاناة؟

وأكد أن الدولة أمام تحد كبير عليها تجاوزه؛ لذلك سعت لترسيخ أساس عملاق في قدرة الدولة المصرية للإشارة إلى قدرتها على تحقيق الإنجاز.

ويطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.